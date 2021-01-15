Из-за произвола украинских судов, европейцы могут пересмотреть инвестиционные планы в отношении Украины.

Об этом заявил генеральный директор "Сканиа Украина" Хокан Йюде в интервью НВ.

По его словам, есть множество причин, почему Scania не спешит увеличивать инвестиции в Украину. Главная причина - в стране отсутствует система правосудия. У компании есть собственный опыт общения с судебной системой.

В первую очередь, это связано с компанией "Фирма Журавлына". Это бывший дилер, с которым Scania прекратила сотрудничество из-за того, что деятельность дилера не соответствовала стандартам ведения бизнеса Scania CV AB и условиям дилерских договоров.

В ответ украинцы подали иск о взыскании с компании Scania стоимости якобы упущенной выгоды и вымышленного долга по уплате сервисного вознаграждения за предоставление дилерских услуг за период 2005-2017 гг. "Журавлына" просила суд взыскать со Scania сервисное вознаграждение по ставке, в несколько раз превышающую определенную договором и по контрактам, к заключению которых фирма не имела никакого отношения.

По словам Хокана Йюде, исковые требования о взыскании более 123 млн грн с иностранного инвестора основывались только на самостоятельно составленных компанией таблицах. Без всякого документального подтверждения.

Проигнорировав все доводы Scania о безосновательности требований и фактическом отсутствии доказательств, судья Хозяйственного суда Киевской области Светлана Чонгова удовлетворила иск в полном объеме - взыскала с дистрибьютора Scania в пользу ООО "Фирма "Журавлына" средства в размере более 123 млн грн.

Сейчас шведы оспаривают это решение в апелляционном суде.

"Подобные ситуации неприемлемы и являются красной карточкой для других инвесторов, которые предпочитают страны, где их инвестиции и активы защищены", - убеждены в компании.

Напомним, Scania является одним из лидеров европейского автомобилестроения. С 1997 года компания уплатила в бюджет Украины 97,8 млн евро в виде налогов.

Кроме того, руководство компании уже инвестировало более 38,8 млн евро в строительство новых сервисных станций, на которых получили работу десятки украинских специалистов.