Производство на минимуме, повышение тарифа на передачу электроэнергии его добьет, - эксперт

"Производство сегодня на минимуме. И дополнительные все эти нагрузки его добьют", - сказал Старовойт.

По его словам, на сегодня промышленные предприятия вынуждены были максимально сократить расходы и объемы производства, чтобы выжить в условиях коронакризиса.

Он также считает, что в случае очередного повышения тарифа на электроэнергию предприятия начнут закрываться.

