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Производство на минимуме, повышение тарифа на передачу электроэнергии его добьет, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Инициатива НКРЭКУ снова повысить тариф на передачу электроэнергии добьет промышленность.

Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.

"Производство сегодня на минимуме. И дополнительные все эти нагрузки его добьют", - сказал Старовойт.

По его словам, на сегодня промышленные предприятия вынуждены были максимально сократить расходы и объемы производства, чтобы выжить в условиях коронакризиса.

Он также считает, что в случае очередного повышения тарифа на электроэнергию предприятия начнут закрываться.

Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ вновь предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года.

В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в итоге более чем вдвое - с 113 грн МВт-ч до 312,76 грн за МВт-час.

В свою очередь, экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине -
приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

Экономический эксперт Андрей Новак подчеркивал: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги.

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Новости Украины производствоЭлектроэнергия
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