Виробництво на мінімумі, підвищення тарифу на передачу електроенергії його доб'є, - експерт

Ініціатива НКРЕКП знову підвищити тариф на передачу електроенергії доб'є промисловість.
Про це заявив генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт.
"Виробництво сьогодні на мінімумі. І додаткові всі ці навантаження його доб'ють", - сказав Старовойт.
За його словами, на сьогодні промислові підприємства змушені були максимально скоротити витрати і обсяги виробництва, щоб вижити в умовах коронакризи.
Він також вважає, що у разі чергового підвищення тарифу на електроенергію підприємства почнуть закриватися.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що НКРЕКП знову пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року.
Торік тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс в результаті більш ніж удвічі - зі 113 грн МВт-год до 312,76 грн за МВт-година.
Своєю чергою, економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні -
призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.
Економічний експерт Андрій Новак підкреслював: підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію зростання цін на всі товари і послуги.