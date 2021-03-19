Производство яиц в Украине упало на 16%. У Бахматюка обвиняют НАБУ 

Так, по данным Государственной службы статистики, количество яиц, собранных в январе-феврале 2021, составило 2,03 млрд штук, что включает 1,24 млрд, производимых предприятиями (снижение на 23,4% по сравнению с прошлым годом), и 784 млн штук (снижение на 1%) от частных домохозяйств.

По словам советника главы наблюдательного совета "Укрлендфарминга" Юрия Кравченко, производители пытались оставаться прибыльными. Однако корма для птиц, которые составляют в структуре себестоимости производства яйца до 75% затрат, существенно подорожали, а цены на энергоносители выросли.

Также производитель обвинил Национальное антикоррупционное бюро в незаконном преследовании бизнесмена Олега Бахматюка, акционера Avangardco, одного из крупнейших производителей яиц в стране, входящего в состав группы компаний "Укрлендфарминг", что привело к закрытию 12 птицефабрик.

"Это незаконное преследование привело к уменьшению предложения яиц и повышению цен на яйца для каждого украинского потребителя", - заявил Кравченко в комментарии Kyiv Post.