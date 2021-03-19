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Производство яиц в Украине упало на 16%. У Бахматюка обвиняют НАБУ 

Автор: РБК-Украина

Производство яиц в Украине за первые два месяца 2021 года упало на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Агрохолдинг бизнесмена Олега Бахматюка "Укрлендфарминг" обвиняет в этом Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) из-за незаконного преследования предприятия.

Об этом пишет Kyiv Post.

Так, по данным Государственной службы статистики, количество яиц, собранных в январе-феврале 2021, составило 2,03 млрд штук, что включает 1,24 млрд, производимых предприятиями (снижение на 23,4% по сравнению с прошлым годом), и 784 млн штук (снижение на 1%) от частных домохозяйств.

По словам советника главы наблюдательного совета "Укрлендфарминга" Юрия Кравченко, производители пытались оставаться прибыльными. Однако корма для птиц, которые составляют в структуре себестоимости производства яйца до 75% затрат, существенно подорожали, а цены на энергоносители выросли.

Также производитель обвинил Национальное антикоррупционное бюро в незаконном преследовании бизнесмена Олега Бахматюка, акционера Avangardco, одного из крупнейших производителей яиц в стране, входящего в состав группы компаний "Укрлендфарминг", что привело к закрытию 12 птицефабрик.

"Это незаконное преследование привело к уменьшению предложения яиц и повышению цен на яйца для каждого украинского потребителя", - заявил Кравченко в комментарии Kyiv Post.

Напомним, дело НАБУ против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года.

Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.

Как ранее писало РБК-Украина, Печерский районный суд Киева 21 января своим решением обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" передать дело другому правоохранительному органу, признав наличие конфликта интересов чиновников и необоснованность подозрений. Решение суда до сих пор не выполнено.

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Новости Украины Агропромышленный комплексОлег БахматюкНАБУпроизводствоУкрлендфарминг
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