Виробництво яєць в Україні впало на 16%. У Бахматюка звинувачують НАБУ

Виробництво яєць в Україні за перші два місяці 2021 року впало на 16,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Агрохолдинг "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка звинувачує в цьому Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) через незаконне переслідування підприємства.
Про це пише Kyiv Post.
Так, за даними Державної служби статистики, кількість яєць, зібраних у січні-лютому 2021, склала 2,03 млрд штук, що включає 1,24 млрд, вироблених підприємствами (зниження на 23,4% у порівнянні з минулим роком), і 784 млн штук (зниження на 1%) від приватних домогосподарств.
За словами радника голови наглядової ради "Укрлендфармінга" Юрія Кравченка, виробники намагалися залишатися прибутковими. Проте корми для птахів, які складають в структурі собівартості виробництва яйця до 75% витрат, істотно подорожчали, а ціни на енергоносії зросли.
Також виробник звинуватив Національне антикорупційне бюро у незаконному переслідуванні бізнесмена Олега Бахматюка, акціонера Avangardco, одного з найбільших виробників яєць в країні, що входить до складу групи компаній "Укрлендфармінг", що призвело до закриття 12 птахофабрик.
"Це незаконне переслідування призвело до зменшення пропозиції яєць та підвищення цін на яйця для кожного українського споживача", - заявив Кравченко у коментарі Kyiv Post.
Нагадаємо, справу НАБУ проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука і бізнесмена Олега Бахматюка було відкрито через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року.
Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, Печерський районний суд Києва 21 січня своїм рішенням зобов'язав генпрокурора Ірину Венедиктову розглянути клопотання адвоката власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" передати справу іншому правоохоронному органу, визнавши наявність конфлікту інтересів чиновників і необґрунтованість підозр. Рішення суду досі не виконане.