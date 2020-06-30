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Производители ВИЭ просят власть продлить срок выплат в обмен на снижение "зеленых" тарифов

Новости » Энергетика     30.06.2020 - 15:03
Производители ВИЭ просят власть продлить срок выплат в обмен на снижение "зеленых" тарифов
Фото: ветроэлектростанция (pixabay.com)

По мнению инвесторов, внесение соответствующих правок в законопроект станет залогом его поддержки со стороны владельцев СЭС

Инвесторы в возобновляемую энергетику, владеющие электростанциями суммарной мощностью порядка 3 ГВт, обратились с открытым письмом к органам власти с просьбой продлить действие "зеленых" тарифов на 2 года при снижении их абсолютной величины на 15%. Соответствующие правки необходимо внести в законопроект №3658, который был разработан по итогам подписания меморандума между Кабмином и производителями ВИЭ в первой половине июня 2020 года.

Об этом говорится в соответствующем письме инвесторов к органам власти, копия которого оказалась в распоряжении РБК-Украина.

"Один из основных запросов солнечной промышленности - продление срока действия договоров на приобретение электроэнергии на 2 года в обмен на 15% снижение "зеленого" тарифа на электроэнергию, произведенную СЭС - не был включен в Меморандум и законопроект. Этот запрос является критическим для СЭС, а также международных финансовых организаций, предоставивших финансирование для соответствующих проектов", - говорится в письме.

По мнению инвесторов, внесение соответствующих правок в законопроект станет залогом его поддержки со стороны владельцев СЭС, позволит избежать судебных исков в международных арбитражах к официальному Киеву и выступит фактором поддержки инвестиционного климата в стране.

Напомним, законопроект №3658 был зарегистрирован в Верховной Раде 15 июня. Субъектом законодательной инициативы выступил Кабинет министров Украины.

Кабинет министров Украины 10 июня подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики”. При этом Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ), участвовавшая в переговорах, а также ряд других владельцев мощностей ВИЭ не поддержали меморандум.

Такое решение мотивировалось несогласием с позицией правительства, касающейся дальнейшего развития солнечной энергетики, в частности, ограничения срока введения новых СЭС в эксплуатацию по предварительно заключенным договорам до 1 июля этого года. УАВЭ является крупнейшей ассоциацией производителей ВИЭ, объединяя участников, чей удельный вес составляет 40% от общей мощности "зеленой" энергетики.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины энергетиказеленый тариф
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