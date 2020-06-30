Виробники ВДЕ просять владу продовжити термін виплат в обмін на зниження "зелених" тарифів

Фото: вітроелектростанція (pixabay.com)

На думку інвесторів, внесення відповідних поправок у законопроект стане запорукою його підтримки з боку власників СЕС

Інвестори у відновлювану енергетику, які володіють електростанціями сумарною потужністю близько 3 ГВт, звернулися з відкритим листом до органів влади з проханням продовжити дію "зелених" тарифів на 2 роки при зниженні їх абсолютної величини на 15%. Відповідні правки необхідно внести в законопроект №3658, який був розроблений за підсумками підписання меморандуму між Кабміном та виробниками ВДЕ в першій половині червня 2020 року.

Про це йдеться у відповідному листі інвесторів до органів влади, копія якого виявилася в розпорядженні РБК-Україна.

"Один з основних запитів сонячної промисловості - продовження терміну дії договорів на придбання електроенергії на 2 роки в обмін на 15% зниження "зеленого" тарифу на електроенергію, вироблену СЕС - не був включений в Меморандум і законопроект. Цей запит є критичним для СЕС, а також міжнародних фінансових організацій, що надали для фінансування відповідних проектів", - йдеться в листі.

На думку інвесторів, внесення відповідних поправок у законопроект стане запорукою його підтримки з боку власників СЕС, дозволить уникнути судових позовів у міжнародних арбітражах до офіційного Києва і виступить фактором підтримки інвестиційного клімату в країні.

Нагадаємо, законопроект №3658 був зареєстрований у Верховній Раді 15 червня. Суб'єктом законодавчої ініціативи виступив Кабінет міністрів України.

Кабінет міністрів України 10 червня підписав "Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики". При цьому Українська асоціація відновлювальної енергетики (УАВЕ), яка брала участь у переговорах, а також ряд інших власників потужностей ВДЕ не підтримали меморандум.

Таке рішення мотивувалося незгодою з позицією уряду, що стосується подальшого розвитку сонячної енергетики, зокрема, обмеження терміну введення нових СЕС в експлуатацію за попередньо укладеними договорами до 1 липня цього року. УАВЕ є найбільшою асоціацією виробників ВДЕ, об'єднуючи учасників, чий питома вага становить 40% від загальної потужності "зеленої" енергетики.

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Автор: РБК-Україна