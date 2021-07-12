ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Новина українською →
Украина, Понедельник 12 июля 2021 14:01
Производители продуктов питания за год повысили цены на 30% Фото: продовольствие стремительно дорожает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2021 года в сравнении с июнем прошлого года выросли на 39,1%. Цены в пределах Украины выросли на 30,9%, за пределы Украины - на 72,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 29,8%, в том числе в пределах Украины - на 20,8%, за пределы Украины - на 60,3%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 65,7%, в том числе внутри Украины - на 73,5%.

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Как сообщало РБК-Украина, инфляция в Украине в июне 2021 года в годовом измерении осталась на уровне 9,5%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики цены продукты
NEWS
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью