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Виробники продуктів харчування за рік підвищили ціни на 30%

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Україна, Понеділок 12 липня 2021 14:01
Виробники продуктів харчування за рік підвищили ціни на 30% Фото: продовольство стрімко дорожчає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оптові ціни виробників промислової продукції в червні 2021 року в порівнянні з червнем минулого року зросли на 39,1%. Ціни в межах України зросли на 30,9%, за межі України - на 72,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 29,8%, у тому числі в межах України - на 20,8%, за межі України - на 60,3%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 65,7%, у тому числі всередині України - на 73,5%.

Виробники продуктів харчування за рік підвищили ціни на 30%

Як повідомляло РБК-Україна, інфляція в Україні в червні 2021 року в річному вимірі залишилася на рівні 9,5%.

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Державна служба статистики цены продукты
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