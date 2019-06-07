Производитель воды «Малиш» придерживается всех требований по контролю качества воды для детей

Хорольский завод детских продуктов питания, который выпускает специальную воду для детей «Малиш», полностью придерживается повышенных требований по контролю качества воды для детей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Вода ТМ «Малиш» добывается из собственных артезианских скважин глубиной 175 м, имеет естественно сбалансированный состав, не поддается искусственной минерализации, не содержит консервантов и антибиотиков. А сами скважины расположены непосредственно на месте производства, что позволяет сохранить все полезные свойства воды, необходимые для растущего организма ребенка», - отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе сообщают, что на заводе введена и сертифицирована интегрированная система управления качеством и безопасностью ISO, HACCP и HALAL, что соответствует требованиям международных стандартов.

Благодаря высокому качеству, вода ТМ «Малиш» уже успела получить знак отличия Центра экспертиз «Тест».

Напомним, что среди основных требований, предъявляемых к детской воде, во-первых, низкая минерализация. Ведь, например, употребление воды с высокой концентрацией соли может вызвать серьезную нагрузку на почки ребенка и навредить здоровью малыша.

Во-вторых, низкое содержание ионов. Потому что их чрезмерное количество может спровоцировать нарушение водно-солевого баланса. А это, в свою очередь, может вызвать нежелательную задержку воды в организме малыша.

Кроме того, специальная вода должна быть абсолютно безопасной на микробиологическом уровне (гарантированное отсутствие вредных примесей и микроорганизмов), поскольку она может использоваться для приготовления детских смесей, каш, разведения чая и др.

Также такая вода должна иметь в своем названии слово «детская».