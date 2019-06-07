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Виробник води «Малиш» дотримується всіх вимог по контролю якості води для дітей

Новини » Новини компаній    07.06.2019 - 14:57
Виробник води «Малиш» дотримується всіх вимог по контролю якості води для дітей

Хорольський завод дитячих продуктів харчування, який випускає спеціальну воду для дітей «Малиш», повністю дотримується підвищених вимог по контролю якості води для дітей. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

«Вода ТМ «Малиш» видобувається з власних артезіанських свердловин завглибшки 175 м, має природно збалансований склад, не піддається штучній мінералізації, не містить консервантів та антибіотиків. А самі свердловини розташовані безпосередньо на місці виробництва, що дозволяє зберегти всі корисні властивості води, необхідні для зростаючого організму дитини», - наголошується в повідомленні.

Також у прес-службі повідомляють, що на заводі впроваджена і сертифікована інтегрована система управління якістю та безпекою ISO, HACCP та HALAL, що відповідає вимогам міжнародних стандартів.

Завдяки високій якості, вода ТМ «Малиш» вже встигла отримати відзнаку Центру експертиз «Тест».

Нагадаємо, що серед основних вимог, що пред'являються до дитячої воді, по-перше, низька мінералізація. Адже, наприклад, вживання води з високою концентрацією солі може викликати серйозну навантаження на нирки дитини і нашкодити здоров'ю малюка.

По-друге, низький вміст іонів. Тому що їх надмірна кількість може спровокувати порушення водно-сольового балансу. А це, в свою чергу, може викликати небажану затримку води в організмі малюка.

Крім того, спеціальна вода повинна бути абсолютно безпечною на мікробіологічному рівні (гарантоване відсутність шкідливих домішок і мікроорганізмів), оскільки вона може використовуватися для приготування дитячих сумішей, каш, розведення чаю та ін

Також така вода повинна мати у своїй назві слово «дитячий».

Виробник води «Малиш» дотримується всіх вимог по контролю якості води для дітей

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