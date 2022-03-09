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Производитель шин Continental приостанавливает производство и бизнес в РФ

Автор: Валерия Полищук

Немецкий производитель шин Continental объявил о приостановке своей деятельности в России. В частности, будет приостановлены поставки шин в Россию, а также заморено собственное производство в российской Калуге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Manager Magazine.

"Мы решили приостановить производство на время на фоне войны против Украины и связанных с ней текущих искажений", - заявили в штаб-квартире компании в Ганновере.

Кроме того, на данный момент прекращен весь импортно-экспортный бизнес с Российской Федерацией.

Война России против Украины продолжается 14 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Война России против Украины