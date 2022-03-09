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Виробник шин Continental призупиняє виробництво і бізнес в РФ

Автор: Валерія Поліщук

Німецький виробник шин Continental оголосив про припинення своєї діяльності в Росії. Зокрема, буде припинено постачання шин до Росії, а також заморено власне виробництво в російській Калузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Manager Magazine.

"Ми вирішили призупинити виробництво на час на тлі війни проти України і пов'язаних з нею поточних спотворень",-заявили в штаб-квартирі компанії в Ганновері.

Крім того, на даний момент припинено весь імпортно-експортний бізнес з Російською Федерацією.

Війна Росії проти України триває 14 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Війна Росії проти України