Производитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия

Фото: сотрудники Национальной полиции Украины (РБК-Украина)

В ночь на среду, 23 декабря, была осуществлена попытка рейдерского захвата харьковского завода "Алексвуд" - производителя линолеума и ламината.

Об этом заявили представители предприятия, сообщают местные издания.

В Национальной полиции сообщили, что вечером на номер "102" поступил звонок от неизвестной, представившейся дочерью собственника предприятия. Она сообщила правоохранителям, что "на заводе находятся неизвестные".

По факту ее обращения на завод прибыли бойцы спецподразделения "Тор", которые задержали и вывезли с территории завода адвоката и сотрудников охраны.

"Для снятия показаний и установления личностей задержанных", - сообщил представитель "Тора".

Рейдерский захват производителя линолеума Алексвуд в Харькове 23 декабря был осуществлён рейдерский захват харьковского завода «Алексвуд» — известного производителя линолеума и ламината. Об этом заявили представители предприятия, подчеркнув, что в рейдерской схеме были задействованы сотрудники Национальной полиции, в частности, спецподразделение «Тор» Подробнее - в статье: https://kharkov.dozor.ua/news/crime/1207206.html Posted by Новости Харькова: Городской Дозор on Wednesday, December 23, 2020

Как известно, владелец обоих зданий Леонид Гайшук умер в апреле 2020 года. В настоящее время проходят процедуры по вступлению в наследство корпоративными правами предприятия со стороны жены Гайшука - Елены Байбековой и их детей.

В процессе вступления в наследство Гайшука о своих амбициях заявила и его первая жена Ирина Полуэктова, с которой экс-владелец завода развелся в 2007 году.

Полуэктова написала на имя зам. начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Олега Максимовича заявление о том, что неизвестные захватили завод, принадлежавший ее дочери.

По этому заявлению и было открыто производство, которое адвокаты предприятия "Алексвуд" расценивают как давление на следствие. В рамках следственных действий по этому производству на заводе был проведён обыск, который ничем не закончился.

Арендаторы и адвокат представителей бывшего собственника предприятия Гайшука считают произошедшее рейдерским захватом завода Ириной и Марией Полуэктововыми.

По их словам, действия Нацполиции будут обжалованы, а предприятие - возвращено представителю законного владельца и арендаторам, деятельность которых была парализована неустановленными лицами, которые находятся на территории завода.

Напомним, харьковская группа предприятий "Алексвуд", которые находятся в районе Новой Баварии, известна как крупный отечественный производитель линолеума, ламината, террасной доски и изделий из пластика (в группу также входят предприятия ООО "НВ Фабрик" и ПФ "Алекс-3").