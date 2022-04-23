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Производитель беспилотников Switchblade ведет прямые переговоры с Украиной о поставках

Беспилотник Switchblade (popularmechanics.com)
Автор: Татьяна Самарук

Производитель беспилотника Switchblade, который США посылают Украине для борьбы с Россией, ведет прямые переговоры с Киевом о возможности дополнительных продаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Однако отмечается, что производитель хочет, чтобы Пентагон помог преодолеть проблемы с цепочкой поставок.

Генеральный директор компании AeroVironment Вахид Наваби рассказал о двух типах дронов, которые поставляются в Украину.

"Это был бы очень, очень эффективный инструмент", - сказал он.

Он добавил, что компания "активно увеличивает продажу вооруженным силам США", а также Украине.

Также компания хочет, чтобы Пентагон присвоил ей обозначение известное как "DO". В частности, это для будущих Switchblade и других систем, которые придадут ей больший приоритет в цепочке поставок критически важных компонентов, таких как микропроцессоры.

"Цепочка поставок является узким местом. Нам нужны детали и рейтинг DO очень поможет нам в предоставлении еще тысяч Switchblade", - сказал Наваби.

Ранее мы сообщали, что США разработали систему беспилотников специально для нужд Украины.

Также мы писали, что Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине.

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