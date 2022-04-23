Производитель беспилотников Switchblade ведет прямые переговоры с Украиной о поставках

Однако отмечается, что производитель хочет, чтобы Пентагон помог преодолеть проблемы с цепочкой поставок.

Генеральный директор компании AeroVironment Вахид Наваби рассказал о двух типах дронов, которые поставляются в Украину.

"Это был бы очень, очень эффективный инструмент", - сказал он.

Он добавил, что компания "активно увеличивает продажу вооруженным силам США", а также Украине.

Также компания хочет, чтобы Пентагон присвоил ей обозначение известное как "DO". В частности, это для будущих Switchblade и других систем, которые придадут ей больший приоритет в цепочке поставок критически важных компонентов, таких как микропроцессоры.

"Цепочка поставок является узким местом. Нам нужны детали и рейтинг DO очень поможет нам в предоставлении еще тысяч Switchblade", - сказал Наваби.