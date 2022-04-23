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Виробник безпілотників Switchblade веде прямі переговори з Україною щодо поставок

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Субота 23 квітня 2022 15:48
Виробник безпілотників Switchblade веде прямі переговори з Україною щодо поставок Безпілотник Switchblade (popularmechanics.com)
Автор: Тетяна Самарук

Виробник безпілотника Switchblade, який США посилають Україні для боротьби з Росією, веде прямі переговори з Києвом щодо можливості додаткових продажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Однак зазначається, що виробник хоче, щоб Пентагон допоміг подолати проблеми з ланцюжком постачань.

Генеральний директор компанії AeroVironment Вахід Навабі розповів про два типи дронів, які постачаються в Україну.

"Це був би дуже, дуже ефективний інструмент", - сказав він.

Він додав, що компанія "активно збільшує продаж збройним силам США", а також Україні.

Також компанія хоче, щоб Пентагон привласнив їй позначення відоме як "DO". Зокрема, це для майбутніх Switchblade та інших систем, які нададуть їй більшого пріоритету в ланцюжку постачання критично важливих компонентів, таких як мікропроцесори.

"Ланцюжок поставок є вузьким місцем. Нам потрібні деталі й рейтинг DO дуже допоможе нам у наданні ще тисяч Switchblade", - сказав Навабі.

Раніше ми повідомляли, що США розробили систему безпілотників спеціально для потреб України.

Також ми писали, що Пентагон розкрив вміст нового пакету військової допомоги Україні.

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