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Произошедшее между "АТБ" и Roshen - обычная рутина между ритейлом и брендами, - эксперты

Автор: Илона Свиридова

Сложности взаимоотношений между национальной розничной сетью "АТБ" и Roshen преувеличены. Поиск взаимовыгодных форматов сотрудничества между ритейлером и производителем - бизнес-рутина.

Об этом говорится в статье Delo.

"Внимание СМИ и их читателей приковано к, в общем-то, рутинным отношениям между производителями и поставщиками. Не окажись в этой ситуации два мощных бренда, две крупнейшие компании Украины, на это вообще никто не обратил бы внимания", - отмечают авторы материала.

Авторы напоминают, что у любого крупного ритейлера-сетевика на полках представлены тысячи товаров десятков, а то и сотен поставщиков. Поэтому сотрудничество - обычная деятельность, нюансы которой обе стороны этих отношений не выносят на публику.

"Условия сотрудничества производителей и ритейла определяют сами стороны, заключающие договор. И это не особенность розничной торговли – так работают все отрасли, в том числе и производители, которые, например, заключают сделки с поставщиками сырья. Следует упомянуть недавние публичные переговоры, которые были между отдельными производителями молока и переработчиками по условиям сотрудничества (цены поставки", - заявила Наталия Петровская, руководительница GR-направления в Retail Association of Ukraine.

В то же время журналисты уточнили, что производитель и продавец ищут компромисс, который иногда бывает сложным для обеих сторон.

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АТБбизнес