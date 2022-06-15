Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского

За считанные месяцы до полномасштабного российского вторжения в "Слуге народа" раздумывали над ребрендингом партии и стартом подготовки к следующим выборам. Однако война внесла свои коррективы. Что сейчас происходит во фракции президента, кто руководит работой Рады и монобольшинства – в материале РБК-Украина.

Война изменила балансы сил во власти. Верховная рада, считавшаяся ареной для политических договоренностей и интриг, утратила этот статус. Значимость и вес депутатского корпуса уменьшились, учитывая, что большинство решений военного времени разрабатывается в Офисе президента или Кабмине.

"Верховная рада – это всегда были непрекращающиеся торги. Кто-то торговался за кусок бюджета, за дорогу или за финансирование какой-то отрасли. А сейчас финансируются только сектор безопасности и обороны, а также защищенные статьи расходов. Так отпал любой смысл торгов", – говорит один из влиятельных депутатов в "Слуге народа".

В условиях, когда украинцы показывают максимальную консолидацию вокруг руководства страны, любые игры в политику на стороне не дают никакого эффекта. Более того, за критику или бойкот провластных инициатив могут полететь упреки в работе на агрессора. Не только парламентской оппозиции, но и представителям монобольшинства приходится искать свое место в новой реальности.

Столпы Рады

Степень значимости "слуг народа" в Раде первым делом определяется тем, у кого из них есть прямой контакт с президентом и насколько он или она близки к центру принятия решений. В этом плане за время войны никаких иерархических сдвигов в президентской партии не произошло.

Разве что в первые два месяца между парламентом и Банковой образовалась коммуникационная пропасть. Традиционные "большие тройки" перед пленарными заседаниями, на которых собирались президент, руководители ОП и Рады, Кабмин и представители "малой фракции" (глава фракции, его замы, а также руководители комитетов от СН), возобновились только с мая.

Обычно это была не только организационная встреча, но и площадка для обсуждения различных неформальных вопросов. Чтобы ничто не выходило за пределы кабинетов на Банковой, у участников собрания забирали мобильные телефоны. Но поскольку теперь это совещание проходит по видеосвязи в Zoom раз в 1-2 недели, то формат разговора больше сводится к официозу и обсуждению повестки Рады.

"Малая фракция сейчас видится с президентом перед пленарными заседаниями, онлайн. Физически в Офисе присутствуют Стефанчук, Корниенко и Арахамия", – рассказал информированный собеседник в монобольшинстве.

Именно эту "троицу" можно сейчас назвать ключевыми фигурами в парламенте.

"Очень многие воспринимают Стефанчука, Корниенко и Арахамию так, словно Банковая отправила их в командировку в парламент или в "общагу" приживаться с депутатами. То есть они будто бы выступают не на стороне депутатов, а на стороне Офиса", – рассказывает один из источников в президентской команде.

Руководители Рады от "Слуги народа" одни из немногих, кто имеет доступ к президенту (фото: president.gov.ua)

Руслан Стефанчук был знаком с Владимиром Зеленским задолго до того, как они подались в большую политику – их пути пересеклись, когда они оба играли в КВН. Спустя более чем 20 лет профессор и правовед Стефанчук станет одним из первых, кого будущий президент позовет к себе в команду весной 2018 года.

На выборах парламента у него был второй номер в списке "Слуги народа". Сперва в партии обсуждалось, что именно Стефанчуку отойдет кресло главы Рады. Но в итоге он занял этот пост только в октябре 2021 года, когда на Банковой окончательно рассорились с Дмитрием Разумковым. На место первого вице-спикера, которое до этого два года занимал Стефанчук, назначили первого замглавы фракции СН Александра Корниенко.

В Зе-команду он пришел в октябре 2018 года, когда у Зеленского активно искали людей, имеющих опыт работы в избирательных кампаниях. Перед президентскими выборами Корниенко выстраивал и координировал сеть региональных штабов. Когда началась подготовка к парламентской гонке, он возглавил центральный штаб и занимался технологической стороной кампании.

Став спикером Рады в начале работы девятого созыва, Разумков сразу же отказался от должности главы партии "Слуга народа". С осени 2019 года ее возглавлял Корниенко как один из тех, кто запускал политсилу. Стефанчук и Корниенко создали в парламенте достаточно эффективный и взаимодополняющий тандем.

"Многие министры в курсе, что по большинству стратегических вопросов нужно сначала получить добро Стефанчука. Но чтобы потом это превратилось в закон и было проголосовано в зале, нужно обращаться к Корниенко", – объяснил один из источников.

Как рассказывают собеседники в команде Зеленского, первый замглавы фракции не сильно горел желанием переходить на другой пост. Но, будучи командным игроком, согласился на новое предложение. Дело в том, что у президента были постоянные претензии к темпам рассмотрения законопроектов в Раде и тем препятствиям, которые создает регламент. А у Стефанчука едва ли хватило времени на то, чтобы что-то принципиально поменять.

"У спикера 2/3 времени уходит на представительские функции, встречи и тому подобное. К тому же Стефанчук – профессор, интеллигент, для которого важно не замарать свою репутацию. Было очевидно, что заниматься какими-то деликатными или местами резонансными вопросами он не станет. Для понимания, о ликвидации фракции ОПЗЖ или о смене главы "Голоса" в Раде объявлял Корниенко", – объяснил один из влиятельных собеседников в монобольшинстве.

Кроме руководства Радой, Стефанчук и Корниенко также занимаются переговорами с парламентскими политсилами. В первые месяцы войны по вечерам они проводили многочасовые совещания с лидерами фракций и групп по Zoom, чтобы нужные решения быстро голосовались в сессионном зале.

Еще одна неформальная функция, которой сейчас опекается Корниенко – он помогает руководить монобольшинством, пока глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вовлечен в решение множества других задач. К примеру, Зеленский отрядил его в переговорную группу с россиянами. Но этим круг поручений, нарезанных ему президентом, не ограничивается.

Давид Арахамия выступает одним из главных коммуникаторов от власти (фото: t.me / David_Arakhamia)

"Президент очень доверяет Давиду. Он сугубо человек президента – этакий универсальный солдат, решающий самые разные вопросы. В том числе – за пределами парламента. До войны Арахамия пользовался огромным влиянием, а теперь – еще больше усилился", – отметил собеседник в президентской команде.

Арахамия не был среди числа первых сторонников Зеленского. Несколько депутатов, с которыми разговаривало РБК-Украина, утверждают, что в Зе-команду его привел Андрей Богдан после второго тура президентских выборов. Вскоре после того, как Арахамия написал огромный пост благодарности Петру Порошенко и запустил в сети флешмоб под тэгом "спасибоПАП".

"Богдан вместе с Арахамией занимался волонтерством. Он хотел немного сбавить влияние Михаила Федорова в команде и поэтому решил привести на встречу к президенту других айтишников. В итоге Давид быстро нашел общий язык с Зеленским", – рассказывает один из источников в команде президента.

Во время парламентской кампании Арахамия не часто ездил в предвыборные туры "Слуг народа" и в принципе не тесно общался с командой. Но за несколько дней тимбилдинга в Трускавце он успел перезнакомиться со всеми членами будущего монобольшинства.

Многие собеседники в Раде характеризуют Арахамию как отличного коммуникатора. И это, пожалуй, то самое сильное его качество, благодаря которому ему удалось завоевать доверие Зеленского и стремительно подняться по политической карьерной лестнице.

"Арахамия круто утрясает кризисные ситуации. Он усаживает людей, проводит очные ставки и сам принимает в этом участие. Давид достиг самой высокой ступени как коммуникатор, когда президент доверил ему возглавить переговоры с россиянами. Не знаю, как он сейчас переживает то, что ему не удалось с ними договориться. Кажется, у него в жизни еще такого не было", – отметил один из источников издания.

Организаторы, менеджеры и лидеры мнений

Последнее слово во фракции остается за Арахамией. Он по-прежнему может собрать поддержку тех или иных законопроектов извне. Но административные функции в монобольшинстве – это больше прерогатива нынешнего первого замглавы фракции Андрея Мотовиловца. Часть "Слуг народа" с иронией называют его "уверенным соросенком" и "технарем".

До перехода в парламент Мотовиловець три года был одним из руководителей "Prozorro. Продажи". В партийном списке "Слуги народа" ему досталось всего лишь 93-е место. К слову, именно Мотовиловцу принадлежала идея провести первый "слет" в Трускавце, куда он пригласил провести тренинг будущим депутатам Тимофея Милованова.

Но потом он долгое время почти никак себя не проявлял, вплоть до весны 2021 года, когда стал постепенно накапливать политические "баллы" и зарекомендовал себя как надежный член команды. Мотовиловец начал помогать Арахамии и Корниенко с формированием повестки Рады.

Примерно в то же время его назначили руководить Киевской областной ячейкой "Слуги народа" вместо Александра Дубинского. Потом Мотовиловец заменил Корниенко на посту первого зама Арахамии, когда тот перешел в президиум. Внутри фракции его считают близким к замглавы ОП Кириллу Тимошенко.

"В Раде всегда пользуется влиянием тот, кто формирует повестку дня. Сейчас это делает Мотовиловец и за счет этого он наращивает свой вес. Плюс он собирает голоса внутри монобольшинства. Но Андрей не из тех, кто будет торговаться или договариваться. Во-первых, он не сильно любит людей. Ему бы больше работать с таблицами и цифрами", – объяснил один из собеседников в команде Зеленского.

Политические процессы в Раде во время войны фактически заморожены (фото: president.gov.ua)

После того как Арахамию привлекли к переговорному процессу, вместе с Мотовиловцем в формировании повестки участвует еще один заместитель главы фракции – Елена Шуляк. Летом 2019 года ее пригласил в Зе-команду Алексей Гончарук, с которым они вместе проработали в Офисе эффективного регулирования BRDO. В этой организации Шуляк отвечала за направление "строительство".

Когда Гончарук подбирал будущий состав своего Кабмина, он предложил ей возглавить Министерство развития общин и территорий. Но Шуляк предпочла остаться работать в парламенте, чтобы совершенствовать законодательную сферу. В ноябре прошлого года ее назначили главой партии "Слуга народа" вместо Корниенко.

Почему у президента захотели провести такую замену – есть очень разные версии. По одной из них, на Банковой ревностно отнеслись к тому, что Корниенко сосредоточит слишком много влияния в одних руках. По другой – в Офисе опасались, что первый вице-спикер не потянет еще и партийную работу.

"Президент хотел, чтобы после мужчины его партию возглавила женщина. Елена Шуляк выглядела хорошим менеджером и самой подходящей кандидатурой. Кроме того, до войны были планы пересмотреть идеологию партии с большим уклоном в сторону социализма. Но эти взгляды ей не совсем близки", – объяснил один из информированных собеседников.

Партийная деятельность, как объясняют депутаты, на время войны фактически заморожена. Офисы "Слуги народа" сейчас работают в основном как хабы для помощи ВСУ, временным переселенцам, а также для консультаций бизнесу в вопросах релокации.

Еще один депутат, который за последние месяцы существенно нарастил свое влияние – это глава комитета по вопросам финансов, налогов и таможни Даниил Гетманцев. Несколько собеседников издания назвали его в числе немногих представителей парламента, имеющих сейчас доступ к Зеленскому.

Гетманцев был и среди пула экспертов, которых будущий президент представлял как свою команду в эфире "плюсов" накануне второго тура выборов. Он пришел в штаб примерно в феврале 2019 года по приглашению Стефанчука – они на то время были знакомы больше десятка лет.

Гетманцев всегда обладал особым статусом в команде из-за важности его комитета. Но ему удалось еще больше усилить свои позиции после того, как он возглавил заседание по отставке Разумкова, ведь до этого на Банковой его считали человеком из орбиты экс-спикера.

Гетманцев получил гораздо больше самостоятельности в своей сфере ответственности (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Когда Гетманцев доказал свою лояльность, он получил гораздо больше самостоятельности и доверия в плане налоговой и таможенной политики. В конце апреля его назначили секретарем Национального совета восстановления, который возглавляет глава ОП Андрей Ермак.

Не так давно часть представителей украинского бизнеса потребовали у Офиса отстранить Гетманцева, поскольку недовольны его налоговыми инициативами. Правда, некоторые его коллеги по парламенту допускают, что эта "токсичность", которую пытаются раздуть вокруг секретаря Нацсовета, может быть составляющей политического заказа.

"Сейчас его хотят выбить из Нацсовета, потому что есть те, кто считает, что этот Совет будет делить деньги доноров. Но это абсолютно не так. Очевидно, что этим направлением хотело заниматься Минэкономики", – рассказал собеседник, близкий к Гетманцеву.

На самом деле, такой фактор как "вхожесть" или "невхожесть" в Офис не всегда становится определяющим для самих депутатов. Один из влиятельных источников в Раде объясняет: очень многие смотрят и тяготеют к тем, кто сумел за три года подтвердить свою репутацию на основе поведения и дел.

Так внутри монобольшинства можно насчитать еще с десяток влиятельных нардепов, к чьему мнению также прислушиваются и которые способны консолидировать вокруг себя часть фракции.

Это, например, глава оборонного комитета Александр Завитневич, который по совместительству занимает один из ключевых постов внутри президентской партии. Его назначили главой Национального совета общин, то есть он курирует всех руководителей областных ячеек "Слуги народа".

"Это также глава комитета здоровья нации Михаил Радуцкий, к которому у многих депутатов есть свои медицинские вопросы. Есть влиятельные нардепы из числа замов – это, к примеру, Вадим Струневич и Евгения Кравчук. У Кравчук одна из самых дисциплинированных подгрупп. Концепция с группами по большому счету уже развалилась, но Кравчук по-прежнему держит свою группу", – говорит собеседник в команде президента.

Для тех, кого на внутрифракционном сленге называют "соросята", авторитетными считаются Егор Чернев и первый вице-спикер Корниенко. Около десятка религиозных православных нардепов ориентируются на еще одного замглавы фракции – Артема Культенко. В плане международной и дипломатической сферы, как правило, прислушиваются к Анастасии Радиной, имеющей хорошие контакты с посольствами, и Марине Бардиной, которая работает по гендерным проектам с первой леди Еленой Зеленской.

Групповые игры

За три года "слуги народа" разбились на разные неформальные группы. В мирное время это доставляло руководству партии много проблем. Одна из таких групп – это люди, которых связывали с Игорем Коломойским. По началу так называемые "бородатые" демонстрировали далеко не конструктивную позицию, но потом все прения с ними были сведены к нулю.

Вторая группа – это нардепы, аффилированные с черновицким бизнесменом Ильей Павлюком. Численность "павлюковцев" в парламенте доходила до нескольких десятков человек и они не всегда желали следовать единой линии партии.

Во время кампании в парламент Павлюк курировал выборы в нескольких регионах страны, включая Херсонскую область. Собеседники в Раде утверждают, что именно через него в "Слугу народа" попал Алексей Ковалев, ставший на сторону оккупантов. А покупку "4 канала" он якобы провел как подставное лицо в интересах соратника Медведчука – Тараса Козака, уверяют во фракции.

В ноябре прошлого года внутри "Слуги народа" образовалась и третья группа – сторонников экс-спикера Разумкова, которые вместе готовили новый проект к следующим выборам. Изначально к ней примкнули около 20 депутатов. Теперь, как утверждают в монобольшинстве, их состав сократился до десяти человек. Это в основном те, кто пришел в парламент вместе с Разумковым, или получил мандат благодаря Андрею Богдану.

"И бородатые, и часть павлюковцев сейчас есть, но их почти не видно. Можно сказать, что они растворились. Остатки группы Разумкова продолжают играть в политику, особенно в тех случаях, когда у нас нет прочного запаса голосов", – отметил один из членов "малой фракции".

Противоречия в Раде во время войны почти сошли на нет (фото: president.gov.ua)

Разумкова приглашают участвовать в согласительных советах как одного из лидеров неформальных групп, чтобы избежать ссор в сессионном зале. И примерно по 75% всех вопросов с ним удается прийти к пониманию, утверждают источники.

"От Разумкова многие отошли. Вероятно, кто-то почувствовал разочарование, не зная какое дальнейшее политическое будущее их с ним ждет. Разумков продолжает раздражать президента, но в Раде он не сильно мешает. Арахамии удается договариваться с ним о спорных моментах. Сейчас никакие группы не решаются идти на рожон", – объяснил собеседник в команде Зеленского.

С началом войны многие депутаты столкнулись с главной проблемой – непониманием стратегической роли Рады в текущих процессах. Как трамплин для подготовки к выборам она обесценилась – ни о каких кампаниях в условиях войны пока речь не идет.

К тому же парламент начал собираться гораздо реже, чем прежде – не только из соображений безопасности, но и потому, что законотворческой работы стало меньше. Центр выработки государственных решений сместился к Кабмину и Офису. В этих условиях нардепы пытаются найти себе полезное занятие.

Глава "Слуги народа" Елена Шуляк ведет подробную аналитику о том, чем каждый из ее коллег по фракции занимается с конца февраля. Кто-то наладил производство бронежилетов, кто-то занимался гуманитаркой, а кто-то выстраивал активное лобби Украины на международной арене. Но не все члены монобольшинства проявили себя в одинаково хорошем свете.

"Люди показали свои настоящие лица. Одни занимаются войной, другие – собственной шкурой. Однако, что надо заметить: война пресекла центробежные процессы внутри фракции. Очень многие депутаты сплотились вокруг президента", – отметил собеседник из так называемой "малой фракции".