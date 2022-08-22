Что происходит в оппозиции и кто может составить конкуренцию власти

Вторжение России полгода назад полностью перекроило общественные симпатии и политические расклады внутри страны. Правящая команда и оппозиция в начале войны заявили, что будут сотрудничать на благо Украины. Но, как признают все стороны "мирного договора", он продержался лишь считанные недели. Затем козни, споры и торги начали постепенно возвращаться на украинскую политическую сцену.

Ведущие телеканалы, которые в довоенное время нередко становились площадкой для пиара и очернения самых разных политиков, по сути, утратили этот статус. Все они сейчас вещают по единой "отфильтрованной" повестке.

Популярные ток-шоу, на которых оппозиция и власть обменивались упреками, и вовсе исчезли из эфиров. Как и трансляции заседаний Рады, где внекоалиционные депутаты могли показать и рассказать, как они трудятся для своих избирателей.

Главными ньюсмейкерами, как правило, стали представители власти и силовых ведомств, которые рассказывают либо о военной обстановке, либо о законодательных и экономических нововведениях. Любая критика правящей команды, которая в основном доносится из соцмедиа, уже не дает такого эффекта, как в мирное время. И потому оппозиционным партиям, которые еще в феврале были вверху рейтинговых таблиц, непросто вписаться в текущую повестку.

ЕС Порошенко: атаки и контратаки

В электоральных опросах, опубликованных еще в феврале, "Евросолидарность" занимала второе место, уступая "Слуге народа" несколько процентных пунктов. Социологи в неформальных разговорах утверждают, что разрыв между ними заметно вырос. Тем не менее политсила Порошенко остается основным политическим соперником для правящей команды, о чем ранее писало РБК-Украина.

"Со стороны власти мы видим целую серию выпадов, которую сложно считать позицией единства. Для примера: на наших депутатов просто табу в телемарафоне и даже на канале Рада, который по природе своей должен освещать весь парламент, а не сугубо правящую партию", – говорит РБК-Украина народный депутат от ЕС Виктория Сюмар.

На Банковой, по ее мнению, ошибочно считают, что за любой волной критики власти стоят "порохоботы". И это еще больше накаляет отношения между командами Зеленского и Порошенко.

Еще один собеседник в партии допустил, что у самого Порошенко могут оставаться президентские амбиции и желание вновь побороться за пост главы государства. Но поскольку никакой социологии и фокус-групп от начала войны партия не заказывала, то говорить об интенсивной подготовке к любым выборам пока не приходится.

"В целом наша партийная деятельность выглядит так: мы помогаем, нам мешают, мы стараемся это хорошо продать, нас пытаются нивелировать. Если они идут на нас в атаку – мы будем отвечать и огрызаться, но не будем махать кулаками", – объяснил источник в ЕС.

В партии власти же возмущены, что члены ЕС позволяют себе выпады в сторону Банковой во время зарубежных выездов на встречах с европейскими политиками. "Когда депутаты от ЕС ездят в заграничные командировки – вроде бы все вместе, все за Украину. Но как только они отходят в сторону, то сразу шепчут на власть, мол, у нас диктатура, узурпация и так далее. Никакая другая фракция или группа так не делает", – уверяет один из источников в монобольшинстве.

Ключевым эпизодом, который разжег противостояние между ЕС и Банковой, стало отключение каналов, связанных с экс-президентом, от цифрового вещания. В команде Зеленского, напротив, считают, что именно у Порошенко первыми нарушили нейтралитет.

"Мы посмотрели их каналы. А у них там раздают советы, как Залужному воевать, учат, как властям нужно руководить. Сейчас их главное условие, которое мы слышим во время любых дискуссий – это вернуть их каналы в цифру и включить их в телемарафон", – говорит один из источников в команде Зеленского.

Позже СБУ опубликовала запись с показаниями Виктора Медведчука, в котором он утверждает, что экс-президент якобы был пособником в его схемах. Но дальше эта история не нашла продолжения. В ЕС не знают, есть ли у правоохранителей еще вопросы к Порошенко. В "Слуге народа" в свою очередь полагают, что сейчас, во время войны едва ли дойдет до вручения подозрений и судебных разбирательств в отношении экс-президента.

В чем причина "окопных войн"? Неприязнь между "Евросолидарностью" и командой Зеленского сохраняется еще со времен достаточно "грязной" президентской кампании 2019 года. Но у соратников экс-президента есть другая версия. Якобы власти допускают, что партия Порошенко может создать коалицию с другими силами в следующей Раде, оставив "Слугу народа" за бортом.

"Теоретически мы можем в следующем парламенте сформировать коалицию с условной партией волонтеров и военных. Ведь они нам будут гораздо ближе. А когда ты формируешь коалицию, ты формируешь правительство и диктуешь условия. Очевидно, это заставляет их волноваться", – рассуждает один из источников в ЕС.

Социологи видят неплохие перспективы для пока еще виртуальной партии Сергея Притулы, которая может объединить известных волонтеров и военных. И для Банковой это может быть на руку, в том числе, чтобы размыть электорат "Евросолидарности".

Фактор Притулы и мирный Голос

Политический проект Притулы может определить судьбу и партии "Голос", которая до войны находилась в состоянии полураспада. По данным издания, буквально накануне вторжения члены фракции заключили мировую и договорились сотрудничать друг с другом, понимая, что со дня на день возможно нападение России. Но глава партии Кира Рудык проигнорировала этот разговор.

"У Киры какие-то незакрытые гештальты, какая-то отдельная политическая позиция, она связалась с Порошенко. И из-за этого, среди прочего, ее во фракции, мягко говоря, не воспринимают. Плюс многие не сильно радуются этим ее фото с автоматами. Сейчас между всеми в "Голосе" хорошие отношения, только Кира держится отдельно. Она не ходит на фракцию и почти не появляется в зале", – рассказал один из собеседников, хорошо знакомый с ситуацией внутри партии.

В "Слуге народа" сейчас относят фракцию "Голос" к "конструктивному крылу" оппозиции в Раде. Но деятельность самой партии, как признают информированные источники издания, по факту заморожена.

"Честно говоря, у "Голоса" как политсилы нет перспектив, потому что на эту либеральную нишу, скорее всего, зайдут волонтеры. Только 3-4 нардепа из фракции остались членами партии. Ярослав Юрчишин, Роман Лозинский, девушки со Львова, наверняка будут в команде Притулы", – предположил собеседник во фракции.

Замглавы партии Ярослав Железняк в разговоре с РБК-Украина подтвердил, что они готовы оказать помощь в запуске будущего проекта волонтеров, но члены "Голоса" не станут претендовать на какое-то объединение. По его словам, каждый в их политсиле будет самостоятельно определяться по поводу политического будущего.

"Когда закончится война, как заместитель партии я предложу известным волонтерам, прежде всего из фонда "Повернись живим", Притулы, дать им наши юридические возможности, если они решат идти в политику. Например, комиссии, чтобы они не тратили на это время и деньги. Они это точно заслуживают своей работой. У них сейчас нет времени заниматься политическим развитием и юридическими аспектами", – сказал изданию Железняк.

"Батькивщина": прения с властью

Основа электорального поля "Батькивщины" – это люди старшего возраста, которым более привычно узнавать информацию из телевидения, чем из соцсетей. В условиях ограниченного доступа к эфирам для Юлии Тимошенко сложнее общаться со своей целевой аудиторией и потенциальными избирателями.

"Для большинства политических сил ощущается недопуск к определенным медийным ресурсам, поскольку они находятся в едином информационном пуле. Некоторые исчезли. Поэтому действительно есть проблема донести информацию", – сказал РБК-Украина замглавы партии Вадим Ивченко.

Именно доступ к телемарафону становится одним из камней преткновения в любых дебатах "Батькивщины" с правящей партией, утверждают собеседники в монобольшинстве. Мол, если фракция Тимошенко мешает принять какой-то закон или заваливает его энным количеством поправок, значит, им нужно что-то взамен.

"У них чистый прагматизм. Если они тормозят какой-то законопроект, то они что-то хотят: либо эфир для Тимошенко на марафоне, либо Пузийчуку что-то нужно. Сфера их интересов – Госрезерв и экология. Если еще до войны как-то приходилось учитывать эти интересы, то сейчас этого почти нет. Хотя когда они блокировали газовые законы, то взамен Кучеренко дали создать ВСК по вопросам газа", – сказал один из влиятельных собеседников в "Слуге народа".

В самой "Батькивщине" объясняют, что в условиях войны поддерживают все решения, необходимые для армии и победы Украины. Но при этом блокируют те законопроекты, в которых усматривают признаки коррупции и лоббизма.

"Если в парламенте пытаются протолкнуть лоббистские вопросы, то мы будем заявлять через средства массовой информации, во время заседаний Верховной рады нашу позицию, в том числе путем внесения поправок. Здесь не дело в количестве поправок. Дело в том, что мы потом сможем показать украинцам, что мы за это сражались и пытались решить этот вопрос", – говорит Ивченко.

Как утверждают в руководстве "Батькивщины", никакой подготовки к выборам они сейчас не ведут и не заказывали электоральной социологии. По словам еще одного замглавы партии Сергея Власенко, с 24 февраля в их центральном офисе был организован гуманитарный штаб, который оказывает волонтерскую помощь и поддержку армии. Вся их команда и сама Тимошенко все первые 90 дней находились в столице.

Группы по политическим и бизнес-интересам

Ровно за месяц до нападения России Дмитрий Разумков представил свою общественную организацию, которая должна была стать базой для создания его собственной политсилы. После того как он ушел с поста спикера, разорвав все связи со "Слугой народа", социологи показывали, что у его партии есть шансы попасть в следующую Раду.

К этому проекту могли примкнуть около 20 нардепов из монобольшинства, которых было достаточно, чтобы сформировать полноценную группу в парламенте. Но поскольку большинство из них – это списочники из "Слуги народа", то в случае выхода из этой фракции им грозила потеря мандата. Как утверждают в правящей команде, после войны число соратников Разумкова в депутатском корпусе немного сократилось.

Сейчас экс-спикер вместе с другими нардепами из его условной группы периодически ездит по регионам и прифронтовым зонам, чтобы пообщаться с военными и привезти гуманитарную помощь.

"Сейчас власти уже воюют со всей оппозицией. Ограничивают доступ к фронту, на многие предприятия. Это прослеживается и в медиа, появляются дела, включается налоговая. Пока мы не работаем над развитием партструктуры, сейчас это не ко времени. Но мы будем заниматься партией – от этой идеи мы не отказались", – сказал один из собеседников в "Команде Разумкова".

В правящей команде называют условную группу экс-спикера более конструктивными и договороспособными, чем "Евросолидарность" или "Батькивщина". По информации РБК-Украина, основным коммуникатором с Разумковым со стороны "Слуги народа" выступает Давид Арахамия и по многим спорным вопросам им удается прийти к компромиссу.

Самыми надежными партнерами власти в Раде сейчас остается группа "Довира" и, как не парадоксально, еще две группы, созданные на руинах запрещенной ОПЗЖ. Нападение России раскололо "Оппоплатформу" почти на те же три лагеря, из которых вначале собирали этот проект.

Так называемые крыло, которое ориентируется на Юрия Бойко, создало группу "Платформа за жизнь и мир". Кстати, телеканал "Интер", которым владеет его близкий соратник Сергея Левочкин, также включен в телемарафон. Влиятельный собеседник из "Платформы" уточнил, что во время войны они не собираются создавать отдельную партию, а дальше будет видно. По мирному разойтись с остальными представителями экс-ОПЗЖ им не удалось.

"От нас отошли те люди, которые преследуют другие, в том числе бизнес-интересы. Рабиновича и компанию мы признали предателями. У него вообще должны забрать мандат, ведь президент лишил его украинского гражданства", – отметил источник.

Нардепы из радикального пророссийского крыла, по сути, оказались внефракционными, многие из них скрываются за рубежом. А Вадим Столар и его бизнес-партнер Игорь Абрамович сумели сколотить отдельную группу "Відновлення України" и переманить туда часть нардепов, которые ранее не имели отношения к ОПЗЖ.

"Группа Бойко и группа Столара поддерживают все. Мы с иронией называем их либеральной оппозицией. Они ведь раньше никогда ни за что не голосовали, а теперь жмут кнопки даже за приватизацию. Первые опасаются, чтобы их не обвиняли в деструктиве. А Столар и Абрамович даже не особо пытаются скрывать, что собрали эту группу, чтобы ходить и предлагать власти свои услуги", – сказал собеседник в президентской команде.

Сложнее прийти к компромиссу с группой "За майбутнє", которую в последнее время расшатывает из-за центробежных процессов. По данным издания, между двумя бизнесменами, имевшими отношение к этой группе, Виталием Хомутынником и Игорем Коломойским, произошел раздор. Один из ее сопредседателей Виктор Бондарь в конце июля сложил свои полномочия и вышел из "За майбутнє". Единственным главой группы стал Тарас Батенко, который считается ближе к крылу Коломойского.

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Никаких общенациональных избирательных кампаний на горизонте нет. И даже в кабинетах власти не могут ответить, когда они в принципе могут состояться. Последние электоральные рейтинги публиковались еще в середине февраля. С тех пор социологи проводят разве что закрытые опросы на предмет поддержки партий или политиков.

"Пока мы видим, что сейчас есть три проходных партии. Лидирует "Слуга народа" с примерно 50%, дальше идет проект Притулы и еще "Евросолидарность". Остальных не видно. Но это сейчас. А потом, возможно, и Тимошенко подрастет. В случае того же Притулы, он собрал пару миллионов – поднялся, потом вновь упал. То есть эти цифры очень динамичны", – рассказал один из сотрудников социологической компании на условиях анонимности.

Заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий приводит похожие цифры и примерно такой же порядок лидеров рейтингов. Среди так называемых старых политических сил проходной барьер могут преодолеть "Евросолидарность" и "Батькивщина", уточнил социолог.

Один из опросов, который КМИС проводил для сети "ОПОРА" в июле, показал, что телевидение сильно пропустило вперед онлайн-источники информации, особенно телеграмм-каналы. То есть ограниченное присутствие политических сил в телемарафоне – это одна из причин, почему оппозиция теряет рейтинги. Но она не ключевая, отметил Грушецкий.

"Ситуация в стране сильно изменилась и по опросам мы видим кардинальное изменение общественных настроений. Вы либо попадаете в этот тренд, либо нет. Есть тренд на формирования чего-то нового, новой Украины и эти так называемые старые политические силы не совсем вписываются в нынешнюю повестку", – объяснил социолог.