Что происходит на линии фронта в Донецкой области: сводка британской разведки

Российские войска продолжают постепенно увеличивать захваченную территорию в Донецкой области. При этом Россия утверждает, что взяла под свой контроль село Григоровка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, российские силы также продолжают наступление вдоль основного маршрута снабжения трассы Е-40 в направлении городов Славянск и Краматорск.
"Российские силы продолжают оказывать военное давление на украинские силы, перегруппировываясь и переформировываясь для дальнейших наступательных действий в ближайшем будущем", - говорится в сводке.
В то же время нехватка кадров в вооруженных вилах России может вынуждать минобороны России прибегать к нетрадиционному комплектованию. Оно включает в себя вербовку персонала из российских тюрем для частной военной компании Вагнера.
"Если это правда, этот шаг, вероятно, указывает на трудности с возмещением значительного числа российских потерь", - считают в Минобороны Британии.
Напомним, по данным британской разведки, российские артиллерийские обстрелы продолжаются в северном секторе Донбасса. Украинские силы оказывают локальное давление на российский оборонительный рубеж на северо-востоке Херсонской области
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