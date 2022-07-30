Что происходит на херсонском и донецком фронтах: сводка британской разведки

Украина успешно отразила маломасштабные российские атаки на давно установившейся линии фронта возле города Донецк на Донбассе. В районе Херсона российские силы установили два понтонных моста и паромную переправу, чтобы компенсировать повреждение мостов в результате недавних ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

"На недавно оккупированных территориях на юге Украины постановленные Россией власти, скорее всего, испытывают растущее давление со стороны Москвы, чтобы укрепить свой контроль над регионом и подготовиться к референдуму о присоединении к России позже в этом году", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, Россия в настоящее время классифицирует оккупированные территории как находящиеся под временной "военно-гражданской администрацией".

"Местные власти, вероятно, принуждают население раскрывать личные данные для составления списков избирателей", - сообщили в Минобороны Британии.