Що відбувається на херсонському та донецькому фронтах: зведення британської розвідки

Україна успішно відбила маломасштабні російські атаки на давно встановленій лінії фронту біля міста Донецьк на Донбасі. У районі Херсона російські сили встановили два понтонних мости і поромну переправу, щоб компенсувати пошкодження мостів в результаті недавніх ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

"На нещодавно окупованих територіях на півдні України постановлена Росією влада, швидше за все, відчуває зростаючий тиск з боку Москви, щоб зміцнити свій контроль над регіоном і підготуватися до референдуму про приєднання до Росії пізніше в цьому році", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується у зведенні, Росія зараз класифікує окуповані території як такі, що знаходяться під тимчасовою "військово-цивільною адміністрацією".

"Місцева влада, ймовірно, примушує населення розкривати особисті дані для складання списків виборців", - повідомили в Міноборони Британії.