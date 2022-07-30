ua ru
Сб, 30 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Что происходит на херсонском и донецком фронтах: сводка британской разведки

Новина українською →
Украина, Суббота 30 июля 2022 09:03
Что происходит на херсонском и донецком фронтах: сводка британской разведки Фото: оккупанты готовят "референдум" в Херсоне (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина успешно отразила маломасштабные российские атаки на давно установившейся линии фронта возле города Донецк на Донбассе. В районе Херсона российские силы установили два понтонных моста и паромную переправу, чтобы компенсировать повреждение мостов в результате недавних ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"На недавно оккупированных территориях на юге Украины постановленные Россией власти, скорее всего, испытывают растущее давление со стороны Москвы, чтобы укрепить свой контроль над регионом и подготовиться к референдуму о присоединении к России позже в этом году", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, Россия в настоящее время классифицирует оккупированные территории как находящиеся под временной "военно-гражданской администрацией".

"Местные власти, вероятно, принуждают население раскрывать личные данные для составления списков избирателей", - сообщили в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что России не удастся с помощью наемников "Вагнера" изменить ход войны с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Донецк
NEWS
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
DAILY
Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине