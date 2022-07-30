ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що відбувається на херсонському та донецькому фронтах: зведення британської розвідки

Новость на русском →
Україна, Субота 30 липня 2022 09:03
Що відбувається на херсонському та донецькому фронтах: зведення британської розвідки Фото: окупанти готують "референдум" в Херсоні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна успішно відбила маломасштабні російські атаки на давно встановленій лінії фронту біля міста Донецьк на Донбасі. У районі Херсона російські сили встановили два понтонних мости і поромну переправу, щоб компенсувати пошкодження мостів в результаті недавніх ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"На нещодавно окупованих територіях на півдні України постановлена Росією влада, швидше за все, відчуває зростаючий тиск з боку Москви, щоб зміцнити свій контроль над регіоном і підготуватися до референдуму про приєднання до Росії пізніше в цьому році", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується у зведенні, Росія зараз класифікує окуповані території як такі, що знаходяться під тимчасовою "військово-цивільною адміністрацією".

"Місцева влада, ймовірно, примушує населення розкривати особисті дані для складання списків виборців", - повідомили в Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росії не вдасться за допомогою найманців "Вагнера" змінити хід війни з Україною.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Донецьк
NEWS
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
DAILY
Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні