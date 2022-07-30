Що відбувається на херсонському та донецькому фронтах: зведення британської розвідки
Україна успішно відбила маломасштабні російські атаки на давно встановленій лінії фронту біля міста Донецьк на Донбасі. У районі Херсона російські сили встановили два понтонних мости і поромну переправу, щоб компенсувати пошкодження мостів в результаті недавніх ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
"На нещодавно окупованих територіях на півдні України постановлена Росією влада, швидше за все, відчуває зростаючий тиск з боку Москви, щоб зміцнити свій контроль над регіоном і підготуватися до референдуму про приєднання до Росії пізніше в цьому році", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується у зведенні, Росія зараз класифікує окуповані території як такі, що знаходяться під тимчасовою "військово-цивільною адміністрацією".
"Місцева влада, ймовірно, примушує населення розкривати особисті дані для складання списків виборців", - повідомили в Міноборони Британії.
Раніше британська розвідка повідомляла, що Росії не вдасться за допомогою найманців "Вагнера" змінити хід війни з Україною.
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