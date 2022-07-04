Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий от разведки Британии

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на понедельник, 4 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает министерство обороны.
Судя по карте, ВСУ сейчас проводят ряд атак на Запорожском направлении и в направлении временно оккупированного Изюма Харьковской области. В то же время РФ продолжает стягивать силы в тоже город и на Донбасс, в том числе и с территории РФ.
Утром РБК-Украина публиковало еще одну карту боевых действий в Украине.
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