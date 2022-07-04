Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій від розвідки Британії

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні станом на понеділок, 4 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter.
"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", - зазначає міністерство оборони.
Судячи з мапи, ЗСУ наразі проводять низку атак на Запорізькому напрямку та в напрямку тимчасово окупованого Ізюма Харківської області. У той же час РФ продовжує стягувати сили у теж місто та на Донбас, у тому числі і з території РФ.
Вранці РБК-Україна публікувало ще одну карту бойових дій в Україні.
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