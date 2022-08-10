Что происходит на финансовых рынках США и чего ждать Украине

Главным событием минувшей недели для мировых финансовых рынков стала публикация отчета о занятости в США. И данные отчета оказались неожиданно сильными – количество новых рабочих мест более чем вдвое превысило ожидания аналитиков, а уровень безработицы снизился до 3,5% – близко к допандемическим минимумам.

Такие сильные показатели американского рынка занятости позволяют ФРС держать высокий темп повышения ставок, чтобы обуздать инфляцию. Для финансовых рынков это не очень хорошая новость, ведь она означает для них подорожание денежного ресурса.

Кроме того, может снова начать расти один из главных нынешних страхов инвесторов – что американский центральный банк своими повышениями ставок может чрезмерно "закрутить гайки" и таки спровоцировать сильное экономическое охлаждения, за которым и последует рецессия.

Впрочем, реакция рынков на сильный отчет о занятости была довольно спокойной, и по итогам недели большинство ведущих фондовых индексов показали умеренный рост. Так, американские S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,4% и 2,2% соответственно, а глобальный All-World FTSE прибавил 0,3%. Одной из причин такого спокойствия рынков может быть усиления надежд, что худшее в мучительном процессе повышении ставок уже позади и вскоре темпы ужесточения политики центробанка замедлятся.

К тому же ведущие американские компании продолжили оказывать инвесторам приятные сюрпризы в своих финансовых отчетах за второй квартал. Причем компании не только превосходили ожидания рынков по своим прибылям, но и иногда улучшали свои собственные финансовые прогнозы на этот год, как это сделали PayPal и CVS. Утешительными были и некоторые макроновости, особенно – рост деловой активности в сфере услуг в США.

На сырьевых рынках единого тренда не наблюдалось, но отметились резким падением цены на нефть (-14% за неделю) и угля (-13%). Для обоих этих энергоносителей сказываются многочисленные предыдущие недели бешеного ценового роста и все более четкие сигналы экономического замедления и более слабого спроса.

Относительное спокойствие рынков даже не смогла существенно нарушить такая громкая геополитическая эскалация, как визит спикеру конгресса Нэнси Пелоси в Тайвань – бегство инвесторских средств к "безопасным" казначейским облигациям США было очень коротким, и вскоре "статус кво" был восстановлен.

Такие настроения ожидают серьезный экзамен уже на этой неделе, когда будут обнародованы данные индекса потребительских цен в США за июль. Рынки ожидают замедления инфляции, и если этого не произойдет, инвесторам снова придется переоценивать дальнейшую решимость ФРС поднимать ставки, с не очень утешительными последствиями для стоимости рисковых активов.

Тем временем Украина заканчивает процесс реструктуризации своих еврооблигаций и результаты голосований держателей бумаг будут известны уже сегодня, 10 августа.

Валютный рынок в стране постепенно стабилизируется после уменьшения ажиотажного спроса, а курс гривны укрепляется до ниже 40 гривен/доллар. Впрочем, вполне вероятно, что дефицит валюты будет сохраняться и в дальнейшем, что потребует новых интервенций НБУ.

Но объемы продаж валюты центральным банком будут уже меньше, чем до девальвации гривны. Резервы НБУ стабилизировались в июле после постоянного снижения с начала войны и вряд ли будут снижаться до конца года благодаря значительному притоку международной финансовой помощи.

Также на этой неделе произошло долгожданное событие – в Украине возобновил работу вторичный рынок ценных бумаг, впервые с начала войны.