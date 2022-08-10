Що відбувається на фінансових ринках США та чого чекати Україні

Головною подією минулого тижня для світових фінансових ринків стала публікація звіту про зайнятість в США. І дані звіту виявилися неочікувано сильними – кількість нових робочих місць більше ніж вдвічі перевищила очікування аналітиків, а рівень безробіття знизився до 3,5% – близько до допандемічних мінімумів.

Такі сильні показники американського ринку зайнятості дають змогу ФРС тримати високий темп підвищення ставок, щоб приборкати інфляцію. Для фінансових ринків це не дуже добра новина, адже вона означає для них подорожчання грошового ресурсу.

Крім того, може знову почати посилюватись один з головних теперішніх страхів інвесторів – що американський центральний банк своїми підвищеннями ставок може надмірно "закрутити гайки" й таки спровокувати сильне економічне охолодження, за яким і послідує рецесія.

Втім, реакція ринків на сильний звіт про зайнятість була доволі спокійною, і за підсумками тижня більшість провідних фондових індексів показала помірне зростання. Так, американські S&P 500 і Nasdaq Composite зросли на 0,4% і 2,2% відповідно, а глобальний All-World FTSE додав 0,3%. Однією із причин такого спокою ринків може бути посилення надій, що найгірше у болісному процесі підвищенні ставок вже позаду і незабаром темпи жорсткішання політики центробанку сповільняться.

До того ж провідні американські компанії продовжили надавати інвесторам приємні сюрпризи у своїх фінансових звітах за другий квартал. Причому компанії не тільки перевершували очікування ринків по своїх прибутках, але й інколи покращували свої власні фінансові прогнози на цей рік, як це зробили PayPal і CVS. Втішними були й деякі макроновини, особливо – зростання ділової активності у сфері послуг в США.

На сировинних ринках єдиного тренду не спостерігалося, але відзначилися різким падінням ціни на нафту (-14% за тиждень) і вугілля (-13%). Для обох цих енергоносіїв даються взнаки численні попередні тижні шаленого цінового зростання і все чіткіші сигнали економічного сповільнення і слабшого попиту.

Відносну заспокоєність ринків навіть не змогла суттєво порушити така гучна геополітична ескалація, як візит спікеру Конгресу Ненсі Пелосі до Тайваню – втеча інвесторських коштів до "безпечних" казначейських облігацій США була дуже короткою, і незабаром "статус кво" було відновлено.

Такі настрої зазнають серйозного іспиту вже цього тижня, коли буде оприлюднено дані індексу споживчих цін в США за липень. Ринки очікують сповільнення інфляції, і якщо цього не станеться, інвесторам знову доведеться переоцінювати подальшу рішучість ФРС піднімати ставки, з не дуже втішними наслідками для вартості ризикових активів.

Тим часом Україна закінчує процес реструктуризації своїх єврооблігацій і результати голосувань власників паперів будуть відомі вже сьогодні, 10 серпня.

Валютний ринок в країні поступово стабілізується після зменшення ажіотажного попиту, а курс гривні укріплюється до нижчого за 40 гривень/долар. Втім, цілком імовірно, що дефіцит валюти зберігатиметься й надалі, що потребуватиме подальших інтервенцій НБУ.

Але обсяги продажів валюти центральним банком будуть вже меншими, ніж до девальвації гривні. Резерви НБУ стабілізувались у липні після постійного зниження з початку війни і навряд чи будуть знижуватись до кінця року завдяки значному притоку міжнародної фінансової допомоги.

Також цього тижня сталася довгоочікувана подія – в Україні відновив роботу вторинний ринок цінних паперів, вперше від початку війни.