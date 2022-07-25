Что происходит на донбасском и херсонском фронтах, - сводка британкой разведки

Безрезультатные бои продолжаются как на Донбассе, так и на Херсонском направлении. Российское командование продолжает сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 18 июля 2022 года разведка обнаружила российскую базу по ремонту и ремонту военной техники возле Барвинка в Белгородской области России, в 10 км от границы с Украиной. Там находится не менее 300 поврежденных машин, включая основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего назначения.

"В дополнение к хорошо задокументированным кадровым проблемам, Россия, вероятно, продолжает испытывать трудности с эвакуацией и ремонтом тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе боевых действий в Украине", - говорится в сообщении.