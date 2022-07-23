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Украинские войска ведут наступление в Херсонской области, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Суббота 23 июля 2022 09:36
Украинские войска ведут наступление в Херсонской области, - британская разведка Фото: В Херсонской области ВСУ ведут наступление (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Александр Белоус

В последние 48 часов в Херсонской области велись ожесточенные бои. Украинские войска продолжали наступление на российские силы к западу от реки Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия, вероятно, пытается замедлить украинское наступление, используя артиллерийский огонь вдоль естественной преграды реки Ингулец.

"В то же время линии снабжения российских войск к западу от Днепра подвергаются все большей опасности. Украинские удары нанесли дополнительный ущерб ключевому Антоновскому мосту, хотя Россия провела временный ремонт. По состоянию на 22 июля 2022 года он почти наверняка был открыт для движения", - говорится в сообщении.

Британской разведке не удалось проверить утверждения украинских официальных лиц о том, что Россия готовится построить альтернативный военный понтонный мост через Днепр.

"Российская армия уделяет первоочередное внимание сохранению своего военного мостового потенциала, но любая попытка построить переправу через Днепр будет очень рискованной операцией. Если форсирование Днепра будет закрыто, а российские войска в оккупированном Херсоне отрезаны, это будет серьезной военной и политической неудачей для России", - отмечается в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, советник главы ОП Украины Алексей Арестович сообщил, что в Херсонской области около тысяч русских оккупантов попали в окружение в Высокополье Херсонской области.

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