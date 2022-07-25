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Що відбувається на Донбаському та Херсонському фронтах, - зведення британкою розвідки

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Україна, Понеділок 25 липня 2022 08:27
Що відбувається на Донбаському та Херсонському фронтах, - зведення британкою розвідки Фото: біля Херсона і на Донбасі тривають бої (mil.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Безрезультатні бої тривають як на Донбасі, так і на Херсонському напрямку. Російське командування продовжує стикатися з дилемою: або забезпечити наступ на сході, або посилити оборону на заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як зазначається у зведенні, 18 липня 2022 року розвідка виявила російську базу з ремонту та ремонту військової техніки біля Барвінка в Бєлгородській області Росії, за 10 км від кордону з Україною. Там знаходиться не менше 300 пошкоджених машин, включаючи основні бойові танки, бронетранспортери і вантажівки загального призначення.

"На додаток до добре задокументованих кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує зазнавати труднощів з евакуацією і ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені в ході бойових дій в Україні", - йдеться в повідомленні.

Раньше британська розвідка повідомляла, що в Херсонській області ведуться запеклі бої. Українські війська продовжують наступ на російські сили на захід від річки Дніпро.

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