Проигрываем мы, конкретно причем. Оккупанты рассказывают о наступлении ВСУ, - новый перехват

Оккупант в перехваченном разговоре рассказал о том, что украинские военные окружили его подразделение в Харьковской области. Захватчики даже не могут совершать атаки, так как украинские защитники сразу же уничтожают их вооружение.

"Они молчали-молчали, сейчас знаешь, как за эти два дня они нас раз... помотали? Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда. Они только наступают-наступают-наступают и наступают", - сказал оккупант.

Также он рассказал, что украинские военные бъют по вражеской артиллерии, а минометы "не могут работать", потому что украинские защитники "в лесу стоят" и сразу же уничтожают их.

Россиянин сообщил, что его подразделение находится в окружении.

"Ну вот они нас берут в это кольцо. Третие день уже в броне ходим, не снимаем ее", - сказал он.

При этом оккупанты не собираются уезжать из населенного пункта, где они находятся, из-за боязни обстрелов ВСУ или минирования дорог.

"Проигрываем мы, конкретно причем", - сказал россиянин.