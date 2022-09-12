Проигрываем мы, конкретно причем. Оккупанты рассказывают о наступлении ВСУ, - новый перехват
Оккупант в перехваченном разговоре рассказал о том, что украинские военные окружили его подразделение в Харьковской области. Захватчики даже не могут совершать атаки, так как украинские защитники сразу же уничтожают их вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Главное управление разведки Минобороны.
"Они молчали-молчали, сейчас знаешь, как за эти два дня они нас раз... помотали? Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда. Они только наступают-наступают-наступают и наступают", - сказал оккупант.
Также он рассказал, что украинские военные бъют по вражеской артиллерии, а минометы "не могут работать", потому что украинские защитники "в лесу стоят" и сразу же уничтожают их.
Россиянин сообщил, что его подразделение находится в окружении.
"Ну вот они нас берут в это кольцо. Третие день уже в броне ходим, не снимаем ее", - сказал он.
При этом оккупанты не собираются уезжать из населенного пункта, где они находятся, из-за боязни обстрелов ВСУ или минирования дорог.
"Проигрываем мы, конкретно причем", - сказал россиянин.
Напомним, оккупанты не были готовы к наступлению ВСУ в Харьковской области и увели оттуда значительное количество сил.
Кроме того, россияне рассказали, что их пытаются оставить на войне в Украине всеми способами. Так, руководство без их ведома продлевает контракты.
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