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"Програють всі": Зеленський про можливе вторгнення Росії в Україну

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 11:25
"Програють всі": Зеленський про можливе вторгнення Росії в Україну Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, що у випадку нового російського вторгнення постраждає не лише Україна. Мова йде й про межуючі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в інтерв'ю The Washington Post.

"Якщо ми збираємось захищатися від однієї з наймогутніших армій у світі, то це буде війна. І якщо це буде війна, то це буде дуже сильна війна і всі програють", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що ймовірна подальша російська агресія понесе для сусідніх з нашою державою країн втрати життів, а для тих хто знаходиться далі - загрожує міграційна криза.

"Сотні тисяч життів будуть втрачені. Україна постраждає, Росія постраждає, постраждають сусідні з Україною європейські країни. А тих, хто далі - торкнеться міграційна криза. Для нас найголовніше - зберегти нашу територію", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав можливий сценарій подальшої військової російської ескалації. Він припускає, що РФ може окупувати Харків.

Зазначимо, раніше міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що вторгнення Росії матиме катастрофічні наслідки не лише для України, а для всієї Європи. Воно, зокрема, нестиме за собою багато крові та мільйони біженців.

При цьому президент США Джо Байден заявив, що вторгнення РФ в Україну спричинить найсерйозніші наслідки з часів Другої світової.

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