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Проиграли – платите. Сборная Гвинеи вернет деньги государству после вылета из Кубка Африки

Автор: РБК-Украина

После вылета из Кубка африканских наций, сборная Гвинеи вернулась домой. Там футболистов ожидала встреча с руководством страны.

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

Президент Гвинеи, полковник Мамади Думбуя в своей резиденции встретился с футбольной сборной Гвинеи.

Перед началом турнира Думбуя пригрозил игрокам, если они не выиграют турнир, то им придется вернуть государству деньги вложенные в их подготовку к турниру.

В 1/8 финала сборная Гвинеи уступила сборной Гамбии со счетом 0:1 и вылетела из турнира.

Как сообщает журналист Саддик Адамс, Думбуя простил команду и сказал, что его слова были для мотивации команды, он понимает, что на создание команды нужно время.

Но деньги, которые дали команде на участие в четвертьфинале, полуфинале и финале, придется вернуть государству.

Отметим, что полковник Мамади Думбуя пришел к власти в результате военного переворота в 2021 году.

1 октября 2021 года Думбуя принял присягу временным президентом.

Напомним, что перед матчем Камерун – Коморские острова произошла трагедия, в которой погибли 8 человек.

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