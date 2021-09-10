Для прохождения отопительного сезона нужна стабильная регуляторная среда, - "ДТЭК Энерго"

"Те решения, которые принимались по ограничениям спекуляций на рынке, они должны и дальше действовать. На сегодняшний день нам необходима стабильная и предсказуемая регуляторная среда, чтобы иметь возможность закупать уголь и вести подготовку к отопительному сезону", - сообщил он.

Салеев добавил, что августовские решения регулятора, направленные на прекращение спекуляций трейдеров и посредников, привели к положительным результатам для работы энергосистемы.

"Мы получили первые позитивные тенденции и сигналы, которые позволили в августе получить более-менее экономически положительные тарифы. А это, в свою очередь, позволило генерациям вести работы, связанные с подготовкой к отопительному сезону", - добавил он.

В то же время он добавил, что компания прилагает все усилия и делает все возможное, чтобы страна могла спокойно пройти отопительный сезон, и у украинцев зимой был и свет, и тепло.