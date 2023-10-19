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Прохолодно, місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україну сьогодні прохолодно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 19 жовтня, буде прохолодною. Місцями очікується дощ та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні на заході нашої країни невеликі дощі. Також у західних областях вранці та ввечері можливий туман.

На решті території України без опадів. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у межах +9 +14 градусів, а на півдні до +18. Вночі на більшості території України від 0 до +5 градусів. На півдні вночі +3 +8 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +11 +13 градусів, а вночі +2 +4.

Осінь в Україні

Останніми днями в Україні дещо похолодало. Крім того, у більшості областей вже зафіксували перші заморозки. 

Раніше в Укргідрометцентрі попередили, що українців чекають дві хвилі похолодання, також можливий перший сніг. На тлі похолодання у деяких областях уже стартував опалювальний сезон.

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