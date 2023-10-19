Прохладно, местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня на западе нашей страны небольшие дожди. Также в западных областях утром и вечером возможен туман.

На остальной территории Украины без осадков. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в пределах +9 +14 градусов, а на юге до +18. Ночью на большинстве территории Украины от 0 до +5 градусов. На юге ночью +3 +8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +11 +13 градусов, а ночью +2 +4.

Осень в Украине

В последние дни в Украине несколько похолодало. Кроме того, в большинстве областей уже зафиксированы первые заморозки.

Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что украинцев ждут две волны похолодания, также возможен первый снег. На фоне охлаждения в некоторых областях уже стартовал отопительный сезон.