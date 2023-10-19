ua en ru
Чт, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прохолодно, місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Четвер 19 жовтня 2023 07:00
UA EN RU
Прохолодно, місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україну сьогодні прохолодно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 19 жовтня, буде прохолодною. Місцями очікується дощ та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні на заході нашої країни невеликі дощі. Також у західних областях вранці та ввечері можливий туман.

На решті території України без опадів. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у межах +9 +14 градусів, а на півдні до +18. Вночі на більшості території України від 0 до +5 градусів. На півдні вночі +3 +8 градусів.

Прохолодно, місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +11 +13 градусів, а вночі +2 +4.

Прохолодно, місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні

Осінь в Україні

Останніми днями в Україні дещо похолодало. Крім того, у більшості областей вже зафіксували перші заморозки.

Раніше в Укргідрометцентрі попередили, що українців чекають дві хвилі похолодання, також можливий перший сніг. На тлі похолодання у деяких областях уже стартував опалювальний сезон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Байден має намір запросити 60 млрд доларів для допомоги Україні, - ЗМІ
Байден має намір запросити 60 млрд доларів для допомоги Україні, - ЗМІ
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ