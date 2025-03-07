Проходженню зими без відключень світла посприяв активний розвиток розподіленої генерації, - нардеп

"Частина нових генеруючих об’єктів працює для потреб великих споживачів, що сприяє зниженню загального навантаження на енергосистему, особливо в години пікового споживання. Розвиток розподіленої генерації є важливим елементом енергетичної безпеки країни", – зазначив Костюх.

Водночас, за його словами, в окремих ЗМІ поширюється маніпулятивна інформація щодо темпів розвитку розподіленої генерації.

"Опубліковані деякими ЗМІ цифри не відповідають реальній ситуації та вводять суспільство в оману. Насправді темпи введення нових потужностей є значними, і розбудова розподіленої генерації активно триває", – наголосив депутат.

Раніше повідомлялось, що Україна успішно пройшла зимовий період без масштабних відключень електроенергії, що стало результатом ефективної роботи Міністерства енергетики та всього енергетичного комплексу.