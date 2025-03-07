Прохождению зимы без отключений света поспособствовало активное развитие распределенной генерации, - нардеп

"Часть новых генерирующих объектов работает для нужд крупных потребителей, что способствует снижению общей нагрузки на энергосистему, особенно в часы пикового потребления. Развитие распределенной генерации является важным элементом энергетической безопасности страны", - отметил Костюх.

В то же время, по его словам, в отдельных СМИ распространяется манипулятивная информация о темпах развития распределенной генерации.

"Опубликованные некоторыми СМИ цифры не соответствуют реальной ситуации и вводят общество в заблуждение. На самом деле темпы введения новых мощностей являются значительными, и развитие распределенной генерации активно продолжается", - подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что Украина успешно прошла зимний период без масштабных отключений электроэнергии, что стало результатом эффективной работы Министерства энергетики и всего энергетического комплекса.