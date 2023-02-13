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Для проходження наступної зими необхідно змінити поточну модель енергоринку, - експерт

Новость на русском →
Понеділок 13 лютого 2023 14:13
Для проходження наступної зими необхідно змінити поточну модель енергоринку, - експерт Фото: для проходження наступної зими необхідно змінити поточну модель енергоринку (Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: Юлія Бойко

Поточна модель ринку електроенергії не дозволяє залучати достатньо коштів для відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Наша модель ринку електричної енергії не дозволяє залучати достатньо грошей для ремонту енергетичної системи. Тому якщо не буде змінена наша модель ринку електричної енергії і не буде адаптована до умов європейської моделі, тоді дійсно у нас буде наступний опалювальний сезон теж надзвичайно складний", - сказав він.

На його думку, зараз влада та Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) мають працювати над вдосконаленням моделі ринку з урахуванням витрат, які несуть енергетики внаслідок дій окупантів.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії.

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Опалювальный сезон
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