ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Для прохождения следующей зимы необходимо изменить текущую модель энергорынка, - эксперт

Новина українською →
Понедельник 13 февраля 2023 14:13
Для прохождения следующей зимы необходимо изменить текущую модель энергорынка, - эксперт Фото: для прохождения следующей зимы необходимо изменить текущую модель энергорынка (Виталий Носач, РБК-Украина
Автор: Юлия Бойко

Текущая модель рынка электроэнергии не позволяет привлекать достаточно средств для восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Наша модель рынка электрической энергии не позволяет привлекать достаточно денег для ремонта энергетической системы. Поэтому если не будет изменена наша модель рынка электрической энергии и не будет адаптирована к условиям европейской модели, тогда действительно у нас будет следующий отопительный сезон тоже очень сложный", - сказал он.

По его мнению, сейчас власть и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должны работать над усовершенствованием модели рынка с учетом затрат, которые несут энергетики в результате действий оккупантов.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезон
NEWS
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне