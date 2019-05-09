Как проходит 9 мая в Украине: главное

В Украине 9 мая по всей территории страны отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Подробнее о том, как проходит 9 мая в Украине - в материале РБК-Украина.

Правоохранители переведены на чрезвычайный режим работы

По данным Нацполиции, в мероприятиях по случаю празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне примут участие более 200 тыс. человек. Массовые акции запланированы во всех регионах Украины. Для обеспечения правопорядка с 07:00 9 мая правоохранители будут переведены на чрезвычайный режим работы.

Как будет проходить 9 мая в Киеве

По данным пресс-службы Киевской городской государственной администрации 9 мая в киевском парке Вечной Славы запланирована торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Фото: возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Киеве (РБК-Украина)

Как сообщила пресс-служба президента Петра Порошенко, 9 мая глава государства примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. Церемония назначена на 09:00.

Кроме того, в течение дня в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне запланирована концертно-тематическая программа "Помним - Побеждаем!". В рамках мероприятий запланировано проведение поминального реквиема "Память", также пройдет молебен за мир в Украине.

Кроме того, сообщается, что на Певческом поле будет проходить художественная программа "Годам никогда памяти не стереть" с участием ветеранов. Также тематические концертные программы будут проходить во всех районах Киева.

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне

День победы над нацизмом во Второй мировой войне является государственным праздником, который отмечается ежегодно 9 мая, начиная с 2016 года.

Как известно, весной 2015 года Верховная рада приняла пакет законопроектов о декоммунизации, которыми был отменен закон "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Рада также приняла новый закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", который и предусматривает празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо Дня победы.

Согласно новому закону, с целью чествования памяти всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов в Украине вводится также и День памяти и примирения, который ежегодно отмечается 8 мая.

Также в законе указаны основные формы увековечения победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В частности, это недопущение фальсификации истории Второй мировой войны 1939-1945 годов в научных исследованиях, СМИ и публичных выступлениях должностных лиц; содействие государства в поисковой работе по установлению имен погибших и пропавших без вести, а также перезахоронение останков воинов, погибших во время Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Согласно закону, новый праздник отмечается без использования советской символики и термина "Великая Отечественная война", а использование советской символики предусматривает уголовную ответственность. Символом празднования является цветок красного мака.

Фото: wikipedia.org

Отметим, символом советского Дня победы была георгиевская лента. На данный момент ее публичное использование в Украине запрещено. Соответствующий указ президент Петр Порошенко подписал в 2017 году. Так, использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты карается штрафом в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.