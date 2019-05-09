Як проходить 9 травня в Україні: головне

В Україні 9 травня по всій території країни відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Докладніше про те, як проходить 9 травня в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Правоохоронці переведені на надзвичайний режим роботи

За даними Нацполіції, у заходах з нагоди святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні візьмуть участь понад 200 тис. осіб. Масові акції заплановані у всіх регіонах України. Для забезпечення правопорядку з 07:00 9 травня правоохоронці будуть переведені на надзвичайний режим роботи.

Як буде проходити 9 травня в Києві

За даними прес-служби Київської міської державної адміністрації 9 травня в київському парку Вічної Слави запланована урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

Фото: покладання квітів до могили Невідомого солдата в Києві (РБК-Україна)

Як повідомила прес-служба президента Петра Порошенка, 9 травня глава держави візьме участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата. Церемонія призначена на 09:00.

Крім того, протягом дня в Національному музеї історії України в Другій світовій війні запланована концертно-тематична програма "Пам'ятаємо - Перемагаємо!". У рамках заходів заплановано проведення поминального реквієму "Пам'ять", також відбудеться молебень за мир в Україні.

Крім того, повідомляється, що на Співочому полі проходитиме мистецька програма "Рокам ніколи пам'яті не стерти" за участю ветеранів. Також тематичні концертні програми будуть проходити у всіх районах Києва.

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є державним святом, яке відзначається щорічно 9 травня, починаючи з 2016 року.

Як відомо, навесні 2015 року Верховна рада прийняла пакет законопроектів про декомунізацію, якими було скасовано закон "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років". Рада також ухвалила новий закон "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", який передбачає святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість Дня перемоги.

Згідно з новим законом, з метою вшанування пам'яті всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні вводиться також і День пам'яті та примирення, який щорічно відзначається 8 травня.

Також у законі зазначено основні форми увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Зокрема, це недопущення фальсифікації історії Другої світової війни 1939-1945 років в наукових дослідженнях, ЗМІ та публічних виступах посадових осіб; сприяння держави у пошуковій роботі з встановлення імен загиблих і зниклих безвісти, а також перепоховання останків воїнів, загиблих під час Другої світової війни 1939-1945 років.

Згідно з законом, нове свято відзначається без використання радянської символіки та терміну "Велика Вітчизняна війна", а за використання радянської символіки передбачає кримінальну відповідальність. Символом святкування є квітка червоного маку.

Фото: wikipedia.org

Зазначимо, символом радянського Дня перемоги була георгіївська стрічка. На даний момент її публічне використання в Україні заборонено. Відповідний указ президент Петро Порошенко підписав у 2017 році. Так, використання, демонстрація або носіння георгіївської стрічки карається штрафом в розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.