Прохладно, но солнечно: какой будет погода сегодня в Украине

Сегодня, 9 октября на всей территории Украины ожидается сухая и ясная погода. Температура ночью воздуха в некоторых регионах упадет до -2 градусов, а днем местами повысится до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В северных областях синоптики прогнозируют днем до +11 +13 градусов, а ночью температура упадет до 0 +2.

На западе столбики термометра днем поднимутся +12 +14 градусов, а ночью снизятся до +1 +2 градусов.

В восточных областях температура воздуха днем ожидается в пределах +11 +13, а ночью -1 +1 градусов.

На юге страны днем синоптики обещают +11 +15 градусов, а ночью +3 +6.

Центральную часть страны днем ожидает до +11 +14, а ночью температура снизится до 0 +3 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха днем составит +11 +13 градусов, а ночью упадет до +1 +3.

В Киевской области ночью ожидается местами до -2.