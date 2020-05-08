Прогулки в парках, магазины в ТРЦ и салоны красоты: что разрешат с 11 мая

В четверг, 7 мая, Кабинет министров опубликовал постановление о послаблениях карантинных ограничений в Украине с 11 мая. РБК-Украина собрало весь список введенных украинским правительством послаблений.

Посещение парков и детских площадок

Так, с 11 мая правительство разрешило украинцам снова посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Посещать детские и спортивные площадки на улицах также позволили. При этом передвигаться по улицам можно только по двое.

Работа магазинов в ТРЦ и заведений общественного питания

С понедельника разрешается работа летних площадок заведений общественного питания и работа заведений на вынос, но с соблюдением социальной дистанции и ограничением по количеству посетителей.

Также правительство разрешило торговлю непродовольственными товарами в магазинах, в частности в тех, что находятся на территории ТРЦ. При этом персонал учреждений должен иметь средства защиты рук, лица и глаз.

Адвокаты, стоматология и салоны красоты

Кабмин разрешил возобновить работу адвокатов, нотариусом, аудиторов, психологов, стоматологических клиник, салонов красоты и парикмахерских с соблюдением противоэпидемических требований. Также разрешается деятельность учреждений бытового обслуживания.

Спортивные тренировки

Правительство разрешило индивидуальные спортивные занятия на улице и учебно-тренировочные сборы спортсменов национальных сборных команд в средствах защиты и с соблюдением санитарных требований.

С понедельника будет возобновлена работа предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов.

Театры, музеи, СМИ и киносъемка

Кабмин решил позволить проводить репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах, но с участием не более 50 человек. Также с понедельника разрешается работа музеев без посетителей.

Кроме того, правительство разрешило деятельность предприятий, которые относятся к средствам массовой информации, или обеспечивают их деятельность. Осуществление кино - и видеосъемки также будет разрешено с ограничением по количеству человек на съемочной площадке.

Напомним, вчера правительство также опубликовало перечень ограничительных мер, которые сохранятся до 22 мая, то есть до окончания карантина. В частности, до 22 мая будет ограничена работа общественного транспорта и запрещена деятельность фудкортов и развлекательных заведений в ТРЦ.