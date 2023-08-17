Прогріє до +32, але на заході короткочасні дощі: прогноз погоди на сьогодні

В Україні прогнозують спеку у четвер, 17 серпня. При цьому в західних областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Сьогодні в Україні невелика хмарність.

Вночі в Карпатському регіоні, вдень в більшості західних областей очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°; вдень 27-32°.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Погода у Києві

У столиці та області невелика хмарність, без опадів.

Температура по Києву вночі 17-19°, вдень близько 30°. По області вночі 15-20°, вдень 27-32°.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Україну накриють сильні магнітні бурі

У серпні у світі вируватимуть магнітні бурі. Астросиноптик повідомляв про прихід магнітної бурі в Україну 16 серпня. При цьому шторм триватиме щонайменше 3 дні.

Через магнітні бурі деякі люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту та ще низку неприємних відчуттів.

РБК Україна розповідало, як захистити себе в небезпечні дні.

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