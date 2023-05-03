ua ru
Ср, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прогріє до +21, але місцями можливий дощ з грозою: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Середа 03 травня 2023 07:00
Прогріє до +21, але місцями можливий дощ з грозою: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У середу, 3 травня, температура повітря в Україні підніметься до +21 градуса. При цьому в деяких областях можливі дощі з грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Вночі у Волинській, Рівненській, а вдень у західних та Житомирській областях буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. При цьому на решті території мінлива хмарність, опади не передбачаються.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 16-21°, у більшості західних областей вночі 4-9°, вдень 12-17° (на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°).

Вітер переважно південний (в західних областях з переходом північно-західний), 5-10 м/с.

Прогріє до +21, але місцями можливий дощ з грозою: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Київській області

В області прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 16-21°. У Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 20°. Вітер південний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на травень.

Окрім того, цьогорічний квітень увійшов до топ-10 за кількістю опадів в історії Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
NEWS
Данілов про Крим: будемо звільняти в такий спосіб, який вважатимемо необхідним
Данілов про Крим: будемо звільняти в такий спосіб, який вважатимемо необхідним
DAILY
Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії