Прогресстех-Украина возглавил лауреат NASA Langley

Директором инжиниринговой компании Прогресстех-Украина назначен американский менеджер Антон Кульчицкий. Смена главы состоялась 17 июля по решению Совета директоров международного холдинга Progresstechgroup.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Курс на американский рынок высокотехнологических инженерных услуг является ключевой составляющей успешного бизнеса Прогресстех-Украина. Для меня - большая честь возглавить этот курс и стать частью интеллектуальной команды с безупречной репутацией. Развитие новых компетенций и наращивание объемов предоставляемых сервисов как в авиастроительной области, так и в области программной инженерии, является основной задачей коллектива компании", - отметил Кульчицкий.

Кульчицкий является гражданином США, кандидат физико-математических наук. Основатель американской инжиниринговой компании Coupi, Inc., участник нескольких проектов NASA, включая марсоходы Spirit и Opportunity, миссии по перенаправлению астероида, а также миссии по изучению комет. Имеет награду исследовательского центра NASA Langley.

Работал в Университете Аляски, в Арктическом Суперкомпьютерном Центре. Имеет ряд публикаций в известных научных журналах в разных областях науки и техники.

"PT-Americas, LLC благодарна за руководство и вклад в развитие нашей крупнейшей и стратегически перспективной дочерней компании Прогресстех-Украина, а также за укрепление Американо-Украинских деловых отношений, что будет и в дальнейшем оставаться критически важным фактором для обеих стран", - отметил Митчелл Ирвин Дабнер, Глава PT-Americas, LLC.

Напомним, вчера решением Верховной бывший директор Прогресстех-Украина Олег Уруский был назначен на должность вице-премьер-министра Украины.

За время своей работы на должности директора Прогресстех-Украина Олег Уруский сумел внести весомый вклад в укрепление бизнес-отношений между Украиной и США.

Прогресстех-Украина предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина - компания Boeing.

Совместно с крупнейшими техническими университетами страны Прогресстех-Украина запустила комплекс программ дуального обучения в целях развития украинской инженерной школы, подготовки квалифицированных инженеров для авиаиндустрии и других отраслей промышленности.

Прогресстехгруп (Progresstechgroup) – международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру.

В Украине Группу, помимо Прогресстех-Украина, также представляют компании Тукана Инжиниринг Украина, Аэро ДС и Соupi Inc.