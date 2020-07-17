Прогрестех-Україна очолив лауреат NASA Langley

Директором інжинірингової компанії Прогрестех-Україна призначений американський менеджер Антон Кульчицький. Зміна голови відбулася 17 липня за рішенням Ради директорів міжнародного холдингу Progresstechgroup.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Курс на американський ринок високотехнологічних інженерних послуг є ключовою складовою успішного бізнесу Прогрестех-Україна. Для мене - велика честь очолити цей курс і стати частиною інтелектуальної команди з бездоганною репутацією. Розвиток нових компетенцій і нарощування обсягів надаваних сервісів як в авіабудівній галузі, так і в області програмної інженерії, є основним завданням колективу компанії", - зазначив Кульчицький.

Кульчицький є громадянином США, кандидат фізико-математичних наук. Засновник американської інжинірингової компанії Coupi, Inc., учасник кількох проектів NASA, включаючи марсоходи Spirit і Opportunity, місії по перенаправленню астероїда, а також місії з вивчення комет. Має нагороду дослідницького центру NASA Langley.

Працював в Університеті Аляски, в Арктичному Суперкомп'ютерному Центрі. Має ряд публікацій у відомих наукових журналах у різних галузях науки і техніки.

"PT-Americas, LLC вдячна за керівництво і внесок у розвиток нашої найбільшої і стратегічно перспективною дочірньої компанії Прогрестех-Україна, а також за зміцнення Американо-Українських ділових стосунків, що буде і надалі залишатися критично важливим фактором для обох країн", - зазначив Мітчелл Ірвін Дабнер, Голова PT-Americas, LLC.

Нагадаємо, вчора рішенням Верховної колишній директор Прогрестех-Україна Олег Уруський був призначений на посаду віце-прем'єр-міністра України.

Прогрестех-Україна надає інженерні послуги, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Основний партнер і замовник Прогрестех-Україна - компанія Boeing.

Разом з найбільшими технічними університетами країни Прогрестех-Україна запустила комплекс програм дуального навчання в цілях розвитку української інженерної школи, підготовки кваліфікованих інженерів для авіаіндустрії та інших галузей промисловості.

Прогресстехгруп (Progresstechgroup) – міжнародний холдинг з штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас, США). Управляє низкою інжинірингових центрів у країнах Європи і Північної Америки, має 12 офісів по всьому світу.

В Україні Групу, крім Прогрестех-Україна, також представляють компанії Тукана Інжиніринг Україна, Аеро ДС і Соирі Inc.